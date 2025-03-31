Про це заявив депутат міської ради Роман Сеник під час засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва.

За його словами, статус ЮНЕСКО паралізує роботу управління комунальним майном в Одесі – через бюрократію не можуть ні здати в оренду, ні продати.

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Депутат поскаржився на складну систему погоджень, через яку будь-які дії з майном у межах охоронної зони фактично заблоковані.

Наразі будь-які операції з комунальним майном потребують узгодження з Міністерством культури, яке, своєю чергою, має отримати дозвіл контактної групи в Парижі.

«Це грандіозне досягнення міста, яке тепер нам вилазить боком з усіх боків. Це ЮНЕСКО. Ще б зробили на всю територію Одеси, всю Одесу в ЮНЕСКО, і ми взагалі щастя мали повне. Тому що тепер не можемо жоден об’єкт комунальної власності ні здати в оренду, ні продати без погодження Мінкульту. Мінкульт без погодження контактної групи. Контактна група без келиха вина в Парижі. Розумієте? І в результаті у нас нічого, все що стосується зони ЮНЕСКО, не рухається в принципі», – сказав Сеник.

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