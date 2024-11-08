Новини Одеси та Одеської області

Прикидалися працівниками ТЦК та вимагали хабарі: на Одещині затримано злочинну групу

Прикидалися працівниками ТЦК та вимагали хабарі: на Одещині затримано злочинну групу

На Одещині правоохоронці викрили групу осіб, які видавали себе за працівників територіального центру комплектування (ТЦК) та поліції, щоб вимагати гроші від чоловіків мобілізаційного віку. За допомогою військового та поліційного одягу зловмисники залякували чоловіків, нібито для перевірки документів. Про це повідомляють поліція та прокуратура Одеської області.

За інформацією слідства, серед учасників групи був колишній працівник міліції, який вже фігурує в декількох кримінальних провадженнях. Інші члени групи також раніше мали проблеми із законом за такі злочини, як втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійні напади та крадіжки.

Вони вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли їхні військові документи та, погрожуючи примусовим доставленням до ТЦК, вимагали хабарі для «вирішення питання».

Одного з чоловіків, який відмовився співпрацювати, зловмисники затримали біля його дому, застосували фізичну силу, а також змусили його віддати понад 3000 доларів США.

Затримання підозрюваних відбулося під час чергової спроби вимагання. Вони доставлені до ізолятора тимчасового тримання.Їм оголосили підозру за статтею 189 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk