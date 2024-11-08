Прикидалися працівниками ТЦК та вимагали хабарі: на Одещині затримано злочинну групу

За інформацією слідства, серед учасників групи був колишній працівник міліції, який вже фігурує в декількох кримінальних провадженнях. Інші члени групи також раніше мали проблеми із законом за такі злочини, як втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійні напади та крадіжки.

Вони вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли їхні військові документи та, погрожуючи примусовим доставленням до ТЦК, вимагали хабарі для «вирішення питання».

Одного з чоловіків, який відмовився співпрацювати, зловмисники затримали біля його дому, застосували фізичну силу, а також змусили його віддати понад 3000 доларів США.

Затримання підозрюваних відбулося під час чергової спроби вимагання. Вони доставлені до ізолятора тимчасового тримання.Їм оголосили підозру за статтею 189 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

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