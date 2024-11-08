Новости Одессы и Одесской области

Притворялись работниками ТЦК и требовали взятки: на Одесчине задержана преступная группа

Притворялись работниками ТЦК и требовали взятки: на Одесчине задержана преступная группа

В Одесской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые выдавали себя за работников территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции, чтобы требовать деньги от мужчин мобилизационного возраста. С помощью военной и полицейской одежды злоумышленники запугивали мужчин, якобы для проверки документов. Об этом сообщают полиция и прокуратура Одесской области.

По информации следствия, среди участников группы был бывший сотрудник милиции, который уже фигурирует в нескольких уголовных производствах. Другие члены группы также ранее имели проблемы с законом за такие преступления, как вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойные нападения и кражи.

задержание

Они выслеживали мужчин призывного возраста, проверяли их военные документы и, угрожая принудительной доставкой в ТЦК, требовали взятки для «решения вопроса».

Одного из мужчин, который отказался сотрудничать, злоумышленники задержали возле его дома, применили физическую силу, а также заставили его отдать более 3000 долларов США.

задержание

Задержание подозреваемых произошло во время очередной попытки вымогательства. Они доставлены в изолятор временного содержания. им объявили подозрение по статье 189 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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