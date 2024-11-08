Притворялись работниками ТЦК и требовали взятки: на Одесчине задержана преступная группа

По информации следствия, среди участников группы был бывший сотрудник милиции, который уже фигурирует в нескольких уголовных производствах. Другие члены группы также ранее имели проблемы с законом за такие преступления, как вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойные нападения и кражи.

Они выслеживали мужчин призывного возраста, проверяли их военные документы и, угрожая принудительной доставкой в ТЦК, требовали взятки для «решения вопроса».

Одного из мужчин, который отказался сотрудничать, злоумышленники задержали возле его дома, применили физическую силу, а также заставили его отдать более 3000 долларов США.

Задержание подозреваемых произошло во время очередной попытки вымогательства. Они доставлены в изолятор временного содержания. им объявили подозрение по статье 189 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

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