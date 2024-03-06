Бізнес на мобілізації: як заповзятливі одесити допомагають ховатися і обманювати ТЦК

Стрічка новин рясніє повідомленнями про те, як при спробі перетнути кордон і втекти від мобілізації в іншу країну, попадаються правоохоронцям українські чоловіки. Хтось використовує для цього авто-розвалюхи, які не шкода покинути, інші йдуть пішки та потрапляють у рови. Треті платять великі гроші за фальшиві документи, що дають право на виїзд із країни.

Але цього разу ми розповімо не про це. Мобілізації завжди передує вручення повістки. Отримати її одеські чоловіки можуть скрізь – і вдома, і в громадських місцях. Часом вручення цього документа перетворюється на справді негарні історії. Про них ми теж розповідали.

Але ж можна зробити так, щоб просто не потрапляти на очі співробітникам військкомату, що роздають повістки. Або вжити таких заходів, щоб не викликати в них інтересу.

Про кілька таких спірних, часом дивних, іноді смішних, або просто дорогих способах не отримати повістку, ми сьогодні і розповімо.

Як правило, вони спливають у приватних оголошеннях в інтернеті. Увага, опис деяких із них краще не показувати дітям. Вони для аудиторії виключно 18+.

Муляж гіпсу

Один із найпростіших і відносно дешевих способів: імітація перелому руки. На OLX з’явилося оголошення, автори якого запевняли, що співробітники військкомату не підходять до людей із гіпсом на кінцівках. Тому хитруни пропонували всім охочим знімний муляж гіпсу за 800 грн. Але протрималося оголошення недовго. Його видалили невдовзі після того, як про нього заговорили в соцмережах.

Ще варіанти, які можна знайти серед оголошень на OLX.

Життя у “золотій клітці”

Автори оголошення пропонують чоловікам зняти однокімнатну квартиру в центрі Одеси з балконом та всіма зручностями. У ній можна жити і нікуди не виходити. За додаткову плату господарі пропонують доставити на місце все, що забажає квартиронаймач: їжу, алкоголь і навіть дівчат легкої поведінки.

Як резюмує автор оголошення: “Коротше, будь-яка примха за ваші гроші, пишіть телефонуйте домовимося.

Перетворитися на жінку

Автор ще одного оголошення пропонує інший шлях – не сидіти в ізоляції і запрошувати дівчат, а самому стати “дівчинкою” і гуляти де завгодно. Для цього пропонують послуги професійного гримера, який “так загримує вас під жінку, що й рідна мати не впізнає”.

Далі автор інтригує, і заявляє, що є й інші способи “відкосити”, з якими він знайомий. Що це за способи, в оголошенні не йдеться.

Особистий водій + інтим

Ну а насамкінець ми залишили самий пікантний спосіб. Жінка, автор оголошення, обіцяє стати чоловікові особистим водієм та гарантує, що її машину ніхто і ніде не зупиняє. Чому, обіцяє розповісти при особистому контакті. Ну а як плату за свої послуги водія, дама вимагає від клієнта певних фізичних параметрів, а також високої сексуальної майстерності.

Ще способи “відкосити” і не отримати повістку:

При зустрічі з військовими накульгувати на вулиці, кашляти, зображуючи туберкульоз, втрачати свідомість, носити окуляри з товстими стеклами.

Носити ручку із чорнилами, що зникають. Виглядає вона як звичайна. Через 3-5 хвилин після написання текст поступово починає світлішати, а повне зникнення відбувається приблизно через 2 години.

На сайтах стали з’являтися оголошення-пропозиції від жінок з інвалідністю про фіктивний шлюб за матеріальну винагороду.

“Одеське життя” нагадує, що зараз в Україні війна, країна змушена відбивати російську агресію, тому в ній діє військовий стан і оголошено загальну мобілізацію. Ухилення від останньої – це вже протиправні дії і за них може бути адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

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