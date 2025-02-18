По информации пресс-службы СБУ, все задержанные – жители Белгород-Днестровского в возрасте от 21 до 34 лет. В их числе – рецидивист, ранее совершавший кражи.

А в областном управлении полиции уточнили, что 21-летний житель Белгорода-Днестровского был завербован вражескими спецслужбами, когда искал в интернете подработку, и привлек к преступной деятельности четырех своих знакомых.

В сговоре они сожгли два релейных шкафа и трансформаторную подстанцию на линии железнодорожного сообщения, а были задержаны, когда пытались поджечь две башни мобильной связи и несколько зданий местных сельсоветов.

Молодые люди приезжали на объекты на машине, взламывали двери или разбивали окна зданий, обливали легковоспламеняющейся жидкостью и поджигали. Свои действия они фиксировали на видео, которое посылали заказчику для получения вознаграждения.

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Все пять правонарушителей задержаны в процессуальном порядке. Следователи СБУ сообщили им о подозрении в зависимости от совершенного, по ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным в Одесской области. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

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