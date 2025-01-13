Згідно з даними Нацполіції, за минулий рік найбільше підпалів автомобілів зареєстровано в Києві – 84 випадки. На другому місці опинилася Одеська область із 82 інцидентами, а на третьому – Харківська область, де зафіксували 71 підпал.

Крім автомобілів, підпали стосувалися інших об’єктів. Зокрема, було зафіксовано 149 випадків пошкодження релейних шаф на залізниці. Також злочинці здійснювали підпали територіальних центрів комплектування (ТЦК), поштових відділень та поліцейських дільниць – загалом 57 подібних інцидентів, які кваліфікуються як диверсії або теракти.

Поліцейські у співпраці зі СБУ затримали 288 осіб, причетних до підпалів. Серед них – 211 чоловіків, 12 жінок та 65 неповнолітніх. За 229 фактами паліїв уже притягнуто до відповідальності.

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