За інформацією правоохоронців, російські куратори обіцяли підліткам грошову винагороду за виконання підпалів. Однак після виконання завдань гроші їм не виплачували. Спецслужби вийшли на слід зловмисників та спільно із СБУ провели затримання. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони з доказами їхньої діяльності.

Як зазначають у поліції, усі затримані шукали «легкий заробіток» у Telegram-каналах. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними силовиків, російські спецслужби активно вербують українців через месенджери, пропонуючи виконання диверсійних завдань. Основна схема – підпал автомобілів військових із подальшим відправленням відеодоказів. У багатьох випадках обіцяна винагорода не надходить або виплачується не в повному обсязі.

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