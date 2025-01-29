Про це повідомили в поліції Одеської області.

Неповнолітня одеситка в пошуках «легкого» заробітку через соцмережі отримала завдання за грошову винагороду підпалювати автомобілі військових і поліцейських. Також їй дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Погодившись, юна дівчина залучила до співпраці свою 18-річну знайому.

Дівчата підшукали припаркований біля будинку одеситки її автомобіль «Kia» і, дочекавшись ночі, позначили його хрестом, облили легкозаймистою рідиною і підпалили. Процес було знято на телефон для підтвердження виконаної «роботи».

Автомобіль загасили пожежники і повідомили про це в поліцію.

Пізніше аналогічним чином вони збиралися спалити ще один цивільний автомобіль «Renault», запаркований біля будинку власника.

Палійниць затримали перед самим скоєнням злочину. У них вилучили паливно-мастильні матеріали, запальничку, липку стрічку та інші речі, заготовлені для підпалу автомобіля, а також мобільні телефони з листуванням із замовником.

Дівчатам повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Суд помістив їх під цілодобовий домашній арешт.

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