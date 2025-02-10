



Пожежа сталася кілька днів тому, подробиці розповіли в Головному управлінні поліції Одеської області.

До злочину причетний 27-річний житель Миколаєва. Його затримали, коли він збирався повертатися додому маршрутним автобусом.

Як з’ясувалося, під час комендантської години зловмисник проник у паркінг будинку, облив бензином і підпалив два автомобілі «BMW» одеситки. Вогонь перекинувся на поруч припарковані «BMW» і «Hyundai».

Пожежу загасили пожежники. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному пошкодженні чужого майна за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 908 400 грн.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Мотиви злочину та сума завданих збитків встановлюються.

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