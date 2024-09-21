Новини Одеси та Одеської області

Одеса увійшла до десятки українських міст із найбруднішим повітрям

Одеса увійшла до десятки українських міст із найбруднішим повітрям

Станом на 21 вересня 2024 року Одеса знаходиться у десятці міст України із найбруднішим повітрям.

Такими є дані рейтингу, який опублікував сервіс моніторингу повітря IQair.

За даними IQair, в даний час концентрація PM2.5 у повітрі в Одесі у 1,8 раз перевищує річний показник Всесвітньої організації охорони здоров’я за якістю повітря.

PM (Particulate matter) – це тверді мікроскопічні частинки в повітрі, все, що не є газом, що складаються з величезної різноманітності хімічних сполук і матеріалів. Деякі їх можуть бути токсичними. Через невеликий розмір багатьох частинок, що утворюють РМ, токсини при диханні можуть потрапляти в кров, що може загрожувати серйозними наслідками для здоров’я, особливо для дітей, людей похилого віку та людей з проблемами дихання

На першому місці в десятці українських міст із найзабрудненішим повітрям знаходиться Житомир. Далі йдуть Чернівці, Рівне, Львів та Івано-Фоанківськ.

Замикають десятку Київ, Тернопіль, Луцьк та Ужгород.

10 -ка міст України з найбруднішим повітрям - рейтинг IQair

Нагадаємо, у березні цього року IQair повідомляв, що Одеський регіон відрізняється високою якістю повітря порівняно з іншими регіонами України.

Раніше Одеський обласний центр контролю та профілактики захворювань попередив загрозу забруднення водойм в Одеській області через повені в сусідніх країнах.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk