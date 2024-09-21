Одеса увійшла до десятки українських міст із найбруднішим повітрям

Такими є дані рейтингу, який опублікував сервіс моніторингу повітря IQair.

За даними IQair, в даний час концентрація PM2.5 у повітрі в Одесі у 1,8 раз перевищує річний показник Всесвітньої організації охорони здоров’я за якістю повітря.

PM (Particulate matter) – це тверді мікроскопічні частинки в повітрі, все, що не є газом, що складаються з величезної різноманітності хімічних сполук і матеріалів. Деякі їх можуть бути токсичними. Через невеликий розмір багатьох частинок, що утворюють РМ, токсини при диханні можуть потрапляти в кров, що може загрожувати серйозними наслідками для здоров’я, особливо для дітей, людей похилого віку та людей з проблемами дихання

На першому місці в десятці українських міст із найзабрудненішим повітрям знаходиться Житомир. Далі йдуть Чернівці, Рівне, Львів та Івано-Фоанківськ.

Замикають десятку Київ, Тернопіль, Луцьк та Ужгород.

Нагадаємо, у березні цього року IQair повідомляв, що Одеський регіон відрізняється високою якістю повітря порівняно з іншими регіонами України.

Раніше Одеський обласний центр контролю та профілактики захворювань попередив загрозу забруднення водойм в Одеській області через повені в сусідніх країнах.