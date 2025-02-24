Про це свідчать дані агентства ЛУН.

У нашому місті індекс чистоти атмосфери (AQI) становить 56 одиниць, це означає, що повітря прийнятне – можна провітрити або прогулятися. При цьому у селищі Чорноморське ситуація виявилася набагато гіршою – 164 од.

Найбрудніше повітря, за даними вчених, в Івано-Франківську – там середній показник сягає 158 одиниць.

OQI (Air Quality Index) – індекс якості повітря, розроблений Агентством з охорони довкілля США, який використовується в багатьох країнах світу. Що більше значення AQI, то вищий рівень забруднення повітря і більш негативний вплив на здоров’я.

На прифронтових територіях досліджень не проводили.

До теми: В Одесі можна в реальному часі дізнатися якість повітря: до проєкту долучився Політех

Нагадаємо, внаслідок російської агресії в Сухий лиман під Одесою вилилося понад 125 тонн соняшникової олії.

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