10 березня ворог знову завдав удару по Одесі дронами-камікадзе. Спочатку моніторингові канали повідомили про близько півтора десятка російських дронів над Чорним морем. Згодом було оголошено повітряну тривогу.

Невдовзі одесити та жителі передмість почули роботу сил протиповітряної оборони. Наші зенітники намагаються збивати російські дрони над морем, щоб уникнути жертв і руйнувань від падіння уламків.

Ворог знову атакує південні райони міста та околиці Чорноморська. Станом на 23:00 атака триває.

Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило. “Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією.