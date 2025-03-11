В даний час на місці ворожої атаки продовжує горіти ємність із паливом.

Як розповів «Одеському життю» очевидець, пожежники не можуть загасити вогонь з 23:00: «він десь в три поверхи, зараз також».

Більше подробиць – на фото «Одеського життя»:

А ще наш фотокореспондент побував на місці «прильоту» і зобразив таку картину:

Нагадаємо, увечері 10 березня російська армія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. По всьому місту чулися стрілянина та вибухи.

Сьогодні вранці, 11 березня, стало відомо, що внаслідок чергового російського терору ввечері 10 березня, в Одесі спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.