Пожар в Одессе после прилета
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В даний час на місці ворожої атаки продовжує горіти ємність із паливом.

Як розповів «Одеському життю» очевидець, пожежники не можуть загасити вогонь з 23:00: «він десь в три поверхи, зараз також».

Більше подробиць – на фото «Одеського життя»:

Дым в Одессе
Дым в Одессе2
Дым в Одессе3
Дым в Одессе4
Дым в Одессе5
Дым в Одессе6
Дым в Одессе7
Дым в Одессе8
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А ще наш фотокореспондент побував на місці «прильоту» і зобразив таку картину:

Прилет в Одессе, 10 марта 2025
Прилет в Одессе 10 марта 2025-2
Прилет в Одессе 10 марта 2025-3
Прилет в Одессе 10 марта 2025-4
Прилет в Одессе 10 марта 2025-5
Прилет в Одессе 10 марта 2025-6
Прилет в Одессе 10 марта 2025-7
Прилет в Одессе 10 марта 2025-8
Прилет в Одессе 10 марта 2025-9
Прилет в Одессе 10 марта 2025-9
Прилет в Одессе 10 марта 2025, столб дыма
Прилет в Одессе 10 марта 2025, тушат пожар

Нагадаємо, увечері 10 березня російська армія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. По всьому місту чулися стрілянина та вибухи.

Сьогодні вранці, 11 березня, стало відомо, що внаслідок чергового російського терору ввечері 10 березня, в Одесі спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.

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