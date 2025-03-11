Про це повідомили в Одеській міськраді.

Станом на 11 березня 2025 року на території Одеської області сталося понад 20 надзвичайних подій, пов’язаних із пожежами, п’ять із них – в Одесі.

У соцмережах сьогодні публікують фото і відео величезного стовпа чорного диму в місті після вчорашньої атаки.

Наразі екологи різних служб проводять моніторинг стану атмосферного повітря, про результати якого буде повідомлено додатково.

До теми: Нічна атака на Одесу: понад 100 рятувальники гасили пожежі, що спалахнули (фото)

У мерії до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.

Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.

Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.

Використовуйте маску або респіратор.

Використовуйте очищувачі повітря.

Робіть вологе прибирання приміщень.

Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля «Екозагроза».

Як повідомляло «Одеське життя», уночі понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників із Нацгвардії та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки по Одесі 10 березня. Унаслідок удару горіли резервуари з пальним, приватний житловий будинок і склад із дитячими іграшками.

В Одеській облпрокуратурі поділилися новими фотографіями наслідків нічної атаки: