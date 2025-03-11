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Про це повідомили в Одеській міськраді.

Станом на 11 березня 2025 року на території Одеської області сталося понад 20 надзвичайних подій, пов’язаних із пожежами, п’ять із них – в Одесі.

У соцмережах сьогодні публікують фото і відео величезного стовпа чорного диму в місті після вчорашньої атаки.

дим в Одесі

Наразі екологи різних служб проводять моніторинг стану атмосферного повітря, про результати якого буде повідомлено додатково.

До теми: Нічна атака на Одесу: понад 100 рятувальники гасили пожежі, що спалахнули (фото)

У мерії до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

  • За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
  • Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
  • Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
  • Використовуйте маску або респіратор.
  • Використовуйте очищувачі повітря.
  • Робіть вологе прибирання приміщень.

Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля «Екозагроза».

Як повідомляло «Одеське життя», уночі понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників із Нацгвардії та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки по Одесі 10 березня. Унаслідок удару горіли резервуари з пальним, приватний житловий будинок і склад із дитячими іграшками.

В Одеській облпрокуратурі поділилися новими фотографіями наслідків нічної атаки:

атака 10 марта

атака 10 марта

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