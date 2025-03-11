Про це повідомили в Одеській міськраді.
Станом на 11 березня 2025 року на території Одеської області сталося понад 20 надзвичайних подій, пов’язаних із пожежами, п’ять із них – в Одесі.
У соцмережах сьогодні публікують фото і відео величезного стовпа чорного диму в місті після вчорашньої атаки.
Наразі екологи різних служб проводять моніторинг стану атмосферного повітря, про результати якого буде повідомлено додатково.
До теми: Нічна атака на Одесу: понад 100 рятувальники гасили пожежі, що спалахнули (фото)
У мерії до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:
- За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
- Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
- Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
- Використовуйте маску або респіратор.
- Використовуйте очищувачі повітря.
- Робіть вологе прибирання приміщень.
Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля «Екозагроза».
Як повідомляло «Одеське життя», уночі понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників із Нацгвардії та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки по Одесі 10 березня. Унаслідок удару горіли резервуари з пальним, приватний житловий будинок і склад із дитячими іграшками.
В Одеській облпрокуратурі поділилися новими фотографіями наслідків нічної атаки: