На Одещині автослюсар вирішив покататися на машині клієнта: справа скінчилася смертю

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Автопригода сталася у неділю, 21 квітня, близько 20 години у місті Білгород-Дністровський.

До поліції та «швидкої» звернулися городяни, які виявили на одній із вулиць збитого 61-річного чоловіка. Чоловіка госпіталізували до міської лікарні, де, на жаль, від отриманих травм він помер.

Поліцейські встановили, що 26-річний місцевий житель, працюючи слюсарем на станції технічного обслуговування, без дозволу власника взяв прокотитися легковик, який перебував на обслуговуванні в автомайстерні.

На цій машині він збив пішохода, коли той перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Втікаючи з місця події, молодик не впорався з керуванням, в’їхав в огорожу приватного будинку, залишив пошкоджений автомобіль і пішов далі.

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Поліцейські відразу ж розшукали водія трохи далі на тій же вулиці, він був дуже п’яний. Як з’ясували правоохоронці, вміст алкоголю в його організмі перевищував допустиму норму більш ніж у вісім разів.

Правопорушнику повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик, призначено низку експертиз. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.