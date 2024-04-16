Новини Одеси та Одеської області

В Одесі на перехресті зіткнулися “тойоти”: постраждали діти

В Одесі на перехресті зіткнулися “тойоти”: постраждали діти

В Одесі на перехресті не розминулися “Toyota Prius” і “Toyota Land Cruiser”. Постраждали двоє хлопчиків дев’яти і десяти років, які перебували в одній із машин.

Аварія сталася ввечері, 15 квітня, на перехресті вулиць Ніжинської та Дворянської, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що водійка автомобіля “Toyota Prius”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення з автомобілем “Toyota Land Cruiser”, який мав перевагу в русі.

По темі: На трасі Київ-Одеса “ВАЗ” не пропустив “тойоту”: є загиблі та постраждалі

Малолітні пасажири “Toyota Prius” – дев’ятирічний та десятирічний хлопчики – отримали численні травми. Дітей доправили до лікарні попередньо із закритими черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку та забійними ранами тім’яної ділянки голови.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння – вони були тверезі.

Слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Повні обставини ДТП встановлюються.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk