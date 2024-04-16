В Одесі на перехресті зіткнулися “тойоти”: постраждали діти

В Одесі на перехресті не розминулися “Toyota Prius” і “Toyota Land Cruiser”. Постраждали двоє хлопчиків дев’яти і десяти років, які перебували в одній із машин.
Аварія сталася ввечері, 15 квітня, на перехресті вулиць Ніжинської та Дворянської, повідомили в поліції Одеської області.
Попередньо встановлено, що водійка автомобіля “Toyota Prius”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення з автомобілем “Toyota Land Cruiser”, який мав перевагу в русі.
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Малолітні пасажири “Toyota Prius” – дев’ятирічний та десятирічний хлопчики – отримали численні травми. Дітей доправили до лікарні попередньо із закритими черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку та забійними ранами тім’яної ділянки голови.
Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння – вони були тверезі.
Слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Повні обставини ДТП встановлюються.