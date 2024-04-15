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На трасі Київ-Одеса “ВАЗ” не пропустив “тойоту”: є загиблі та постраждалі

На трасі Київ-Одеса “ВАЗ” не пропустив “тойоту”: є загиблі та постраждалі

Біля села Болгарка на трасі Одеса-Київ сталося зіткнення двох легкових автомобілів, на місці аварії загинуло двоє людей, одну з пасажирок з травмами госпіталізували.

Аварія сталася вчора, 14 квітня, приблизно о 16 годині на трасі Київ – Одеса біля села Болгарка, повідомили в поліції Одеської області.
Слідчі встановили, що автомобіль “Toyota”, який рухався в крайній лівій смузі в напрямку Одеси, зіткнувся з автомобілем “ВАЗ”, коли той намагався здійснити розворот у бік Києва і не пропустив “Toyota”.

До теми: Під Одесою водій “запорожця” не пропустив “тойоту” і загинув

Унаслідок зіткнення автомобілів загинув водій і пасажирка “ВАЗ”. Ще одну жінку з цієї автівки каретою швидкої допомоги доправили до міської лікарні. Медики діагностували їй забій грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму.

Водій “Toyota” не постраждав. Слідів алкоголю в його організмі не виявлено.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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