Біля одеської багатоповерхівки “хонда” збила дівчинку на велосипеді (фото)

Увечері, 3 квітня, у дворі багатоповерхівки на вулиці Ільфа і Петрова під колеса автомобіля “Хонда” потрапила 10-річна дівчинка на велосипеді. Постраждалу з важкими травмами доправили до лікарні.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що під час руху міжквартальним проїздом водій легковика “Honda” не помітив дівчинку, яка каталася на велосипеді, і наїхав на неї.
Медики доправили постраждалу до лікарні. У дитини попередньо діагностували закритий перелом тазу та стегна.
Водія автомобіля перевірять на наявність алкоголю в організмі.
“Повні обставини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області”, – йдеться в повідомленні поліції.
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