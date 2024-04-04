Біля одеської багатоповерхівки “хонда” збила дівчинку на велосипеді (фото)

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що під час руху міжквартальним проїздом водій легковика “Honda” не помітив дівчинку, яка каталася на велосипеді, і наїхав на неї.

Медики доправили постраждалу до лікарні. У дитини попередньо діагностували закритий перелом тазу та стегна.

Водія автомобіля перевірять на наявність алкоголю в організмі.

“Повні обставини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області”, – йдеться в повідомленні поліції.

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