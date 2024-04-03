Під Одесою водій “запорожця” не пропустив “тойоту” та загинувр

Смертельна аварія сталася сьогодні, 3 квітня, близько 9 години на трасі Нові Біляри – Одеса, біля села Сухий Лиман.
Про це повідомили в обласному управлінні поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що водій автомобіля ЗАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль “Тойота”, який мав перевагу у русі, внаслідок чого сталося зіткнення.
Внаслідок аварії водій “запорожця” загинув. Водій “тойоти” не постраждав, його перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.
Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Автомобілі правоохоронці помістили на штрафмайданчик та призначили низку експертиз.
Правоохоронці встановлюють повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.