Про це повідомили в поліції Одеської області.

Чоловік створив на одному з популярних інтернет-ресурсів оголошення про надання послуг з утеплення фасадів будівель в Одесі, додавши свій номер телефону для зв’язку.

Протягом трьох днів на пропозицію «майстра» відгукнулося дев’ять місцевих жителів із різних районів міста. Під час спілкування з ними ув’язнений колонії розповідав про види та вартість робіт і матеріалів, додаючи, що відправить робочу бригаду після обов’язкової сплати авансу в розмірі 3500 гривень.

Щойно клієнти перераховували на рахунок «майстра» зазначену суму, він переставав виходити з ними на зв’язок і блокував.

Таким чином за кілька днів ув’язнений збагатився на суму 31 500 гривень, а потерпілі, зрозумівши, що стали жертвами шахрая, звернулися по допомогу в поліцію.

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У поліції розповіли, що 31-річний чоловік уже має за плечима низку судимостей за крадіжку автомобіля, майнові та наркозлочини. Крім цього, щодо нього в суді розглядаються звинувачення за шахрайство та хабар. Наразі чоловік відбуває покарання у вигляді 5,6 років. За скоєне чоловікові загрожує ще три роки ув’язнення.

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