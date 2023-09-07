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В Одесі ув’язнений СІЗО обдурив на продажу ліхтарів 16 людей

В Одесі ув’язнений СІЗО обдурив на продажу ліхтарів 16 людей

Перебуваючи у СІЗО за майнові злочини, 33-річний зловмисник встиг обдурити та виманити 8 тисяч гривень у 16 людей.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що шахрай за допомогою смартфона створив обліковий запис під вигаданим ім’ям на одному з популярних сайтів та розмістив оголошення про продаж тактичних ліхтарів вартістю 500 гривень, яких насправді не було.

На повідомлення відгукнулось 16 одеситів. Зловмисник переконав їх у наявності товару та можливості постачання за повної передоплати. Протягом двох днів він отримав від постраждалих вісім тисяч гривень і припинив спілкування.

Фігуранту повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України та карається штрафом від 51000 до 68000 гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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