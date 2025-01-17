Про це розповіли в поліції Одеської області.

У грудні минулого року до поліції звернулася 18-річна дівчина, яка повідомила про обман свого молодого чоловіка. Скориставшись її довірою та телефоном, він заходив до інтернет-банкінгу та на сайти фінансових компаній і оформляв на її дівчини мікропозики.

Поліцейські встановили, що протягом двох місяців хлопець оформив на ім’я дівчини 13 кредитів на загальну суму понад 80 тисяч гривень.

Виявилося, що це не перший його злочин. Хлопець потрапив у поле зору поліції у вересні минулого року, коли на нього поскаржився однокурсник. Тоді поліцейські встановили, що молодий чоловік під виглядом особистих проблем просив в однокурсників гроші в борг і ноутбук, але не повертав.

Загалом від його дій постраждало десятеро людей на суму 184 тисяч гривень. Ця справа вже перебуває в суді.

Одеситу повідомили про нову підозру в шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі він перебуває під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 600 тисяч гривень.

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