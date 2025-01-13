За даними слідства, чоловік обіцяв знайомим “вирішити” питання, пов’язані з мобілізацією. Його послуги оцінювалися від 3 до 12 тисяч доларів. Зокрема, він запевняв, що може вплинути на посадовців територіальних центрів комплектування та медиків військово-лікарських комісій, а також забезпечити безперешкодний виїзд за кордон через прикордонників.

Одному з клієнтів шахрай пообіцяв виготовити фіктивні документи. За це йому заплатили 4 тисячі гривень. Коли клієнт відмовився доплатити ще 5 тисяч гривень, підозрюваний почав погрожувати відправити його на фронт. Зловмисника затримали після отримання грошей.

Чоловіку повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Обвинувальний акт уже передано до суду. Якщо провина буде доведена, йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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