Одесити зможуть відстежувати автобуси онлайн, але є нюанс (ОНОВЛЕНО)

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.

«Тепер, завдяки сучасним GPS-датчикам, які встановлені на багатьох автобусах, ви можете в реальному часі стежити за пересуванням транспорту. Пара кліків – і ви на правильному шляху», – йдеться в повідомленні.

Використовуючи такі додатки, як EasyWay і Google Maps, можна відстежувати пересування автобусів і вибирати зручний маршрут, економлячи час.

Але за фактом у самому місті поки що є можливість відстежувати тільки електротранспорт, пишуть у коментарях користувачі громадського транспорту в Одесі.

Як пояснив керівник департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку Одеської ОДА Олександр Гайдук, GPS-навігація стосується приміських і міжміських автобусних маршрутів, які не виходять за межі області. Організатором цих маршрутів виступає обласна державна адміністрація.

«На жаль, організатором міської маршрутної мережі виступає Одеська міська рада», – зазначив чиновник.

На цифровізацію електротранспорту в Одесі виділили 3 мільйони грн

В Одесі система онлайн-моніторингу міського електротранспорту повноцінно запрацювала впроваджена 2015 року, а повноцінно запрацювала тільки 2018 року.

Одеська міськрада виділила 3 мільйони гривень з міського бюджету на нову диспетчерську систему контролю електротранспорту. За відповідне рішення 18 вересня проголосували депутати на сесії Одеської міської ради.

Нова система диспетчеризації буде інтегрована з мобільним застосунком, адже наявний, за словами департаменту транспорту, вже не відповідає сучасним вимогам.

Нова система полегшить користування електротранспортом для пасажирів і поліпшить його контроль.

Вибір розробника буде здійснено через тендер, а на підтримку функціонування 850 GPS-трекерів в електротранспорті місто додатково виділить ще 1 мільйон гривень.