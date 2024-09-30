Одесити зможуть відстежувати автобуси онлайн, але є нюанс (ОНОВЛЕНО)

Обласна одеська влада повідомила, що в регіоні триває цифровізація громадського транспорту. Зараз на всіх автобусах, які курсують в Одеській області, встановлені GPS-трекери, що дозволяє дивитися їхній рух за маршрутом. Ми перевірили цю заяву і виявилося, що найсправді таких автобусів личені одиниці. Навіть серед міських маршруток в самій Одесі.
Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.
«Тепер, завдяки сучасним GPS-датчикам, які встановлені на багатьох автобусах, ви можете в реальному часі стежити за пересуванням транспорту. Пара кліків – і ви на правильному шляху», – йдеться в повідомленні.
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Використовуючи такі додатки, як EasyWay і Google Maps, можна відстежувати пересування автобусів і вибирати зручний маршрут, економлячи час.
Але за фактом у самому місті поки що є можливість відстежувати тільки електротранспорт, пишуть у коментарях користувачі громадського транспорту в Одесі.
Як пояснив керівник департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку Одеської ОДА Олександр Гайдук, GPS-навігація стосується приміських і міжміських автобусних маршрутів, які не виходять за межі області. Організатором цих маршрутів виступає обласна державна адміністрація.
«На жаль, організатором міської маршрутної мережі виступає Одеська міська рада», – зазначив чиновник.
На цифровізацію електротранспорту в Одесі виділили 3 мільйони грн
В Одесі система онлайн-моніторингу міського електротранспорту повноцінно запрацювала впроваджена 2015 року, а повноцінно запрацювала тільки 2018 року.
Одеська міськрада виділила 3 мільйони гривень з міського бюджету на нову диспетчерську систему контролю електротранспорту. За відповідне рішення 18 вересня проголосували депутати на сесії Одеської міської ради.
Нова система диспетчеризації буде інтегрована з мобільним застосунком, адже наявний, за словами департаменту транспорту, вже не відповідає сучасним вимогам.
Нова система полегшить користування електротранспортом для пасажирів і поліпшить його контроль.
Вибір розробника буде здійснено через тендер, а на підтримку функціонування 850 GPS-трекерів в електротранспорті місто додатково виділить ще 1 мільйон гривень.