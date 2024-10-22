Новости Одессы и Одесской области

Популярная одесская маршрутка меняет схему движения

Популярная одесская маршрутка меняет схему движения

С 26 октября 2024 года в схему движения городского автобусного маршрута общего пользования № 208 вносятся изменения. 

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Автобусный маршрут № 208 «Колледж нефтегазовых технологий (ул. Научная) — ул. М. Боровского» будет двигаться по следующей схеме:

В направлении движения ул. Боровского — от ул. Варненской на ул. Филатова, ул. Ивана и Юрия Лип, ул. Алексея Вадатурского (ул. М. Малиновского), ул. Ивана Фунтового (ул. М. Бабаджаняна), ул. Бреуса, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Дальницкую, ул. Прохоровскую, ул. Мясоедовскую, ул. Разумовскую и далее по маршруту.

Читайте также: Одесситы смогут отслеживать автобусы онлайн, но есть нюанс

В направлении движения к колледжу нефтегазовых технологий (ул. Научная) — от ул. Разумовской на ул. Мясоедовскую, ул. Прохоровскую, ул. Дальницкую, ул. Балковскую, ул. Николая Лысенко, ул. Алексея Вадатурского (ул. М Малиновского), ул. Ивана и Юрия Лип, ул. Филатова, ул. Варненскую и далее по маршруту.

схема

Напомним, недавно Одесса получила от города-побратима Стамбул десять больших автобусов «Мерседес». Сейчас они находятся в депо КП «Одесгорэлектротранс» и поставлены на учет как гуманитарная помощь. Но такой гуманитарный статус не позволяет работать им на городских маршрутах.

Читайте также: Простаивают без дела: Труханов просит Раду урегулировать вопрос с гуманитарными немецкими автобусами (видео)

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua