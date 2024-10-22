Популярная одесская маршрутка меняет схему движения

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Автобусный маршрут № 208 «Колледж нефтегазовых технологий (ул. Научная) — ул. М. Боровского» будет двигаться по следующей схеме:

В направлении движения ул. Боровского — от ул. Варненской на ул. Филатова, ул. Ивана и Юрия Лип, ул. Алексея Вадатурского (ул. М. Малиновского), ул. Ивана Фунтового (ул. М. Бабаджаняна), ул. Бреуса, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Дальницкую, ул. Прохоровскую, ул. Мясоедовскую, ул. Разумовскую и далее по маршруту.

В направлении движения к колледжу нефтегазовых технологий (ул. Научная) — от ул. Разумовской на ул. Мясоедовскую, ул. Прохоровскую, ул. Дальницкую, ул. Балковскую, ул. Николая Лысенко, ул. Алексея Вадатурского (ул. М Малиновского), ул. Ивана и Юрия Лип, ул. Филатова, ул. Варненскую и далее по маршруту.

Напомним, недавно Одесса получила от города-побратима Стамбул десять больших автобусов «Мерседес». Сейчас они находятся в депо КП «Одесгорэлектротранс» и поставлены на учет как гуманитарная помощь. Но такой гуманитарный статус не позволяет работать им на городских маршрутах.

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