Простоюють без діла: Труханов просить Раду врегулювати питання з гуманітарними німецькими автобусами (відео)р

Простоюють без діла: Труханов просить Раду врегулювати питання з гуманітарними німецькими автобусами (відео)р

Мер Одеси Геннадій Труханов просить Верховну Раду законодавчо врегулювати використання комунальними підприємствами автобусів, переданих як гуманітарну допомогу, оскільки в умовах блекаутів ці автобуси можуть замінити електротранспорт.

Відповідний відеозвернення міського голови опублікувала прес-служба одеської мерії.

Труханов нагадав, що в Одесі вже близько півроку простоюють 10 автобусів з низькою підлогою та всіма умовами для перевезення людей з інвалідністю, які передав місто-побратим Одеси німецький Регенсбург. А лише в Україні понад 300 таких автобусів, які так само простоюють у комунальних підприємствах різних міст.

Справа в тому, що закон забороняє транспортним комунальним підприємствам отримувати прибуток від використання гуманітарних автобусів.

«У цьому випадку – виконувати свою статутну діяльність. Хоча надавалися вони саме для цього. В умовах блекаутів ці автобуси можуть замінити електротранспорт. Раніше експериментальним шляхом ми довели, що викиди від автобусів Mercedes нульові. На відміну від звичайних маршруток», – наголосив Труханов.

За словами мера Одеси, Мінвідновлення напрацювало відповідний законопроект щодо використання КП гуманітарних автобусів, але минуло три місяці, а документ досі не розглянуто.

«Вчергове, спільно з громадською організацією, що опікується людьми з інвалідністю, звертаємося до урядовців та парламентарів – прискорити процедуру підготовки та проходження законопроєкту щодо гуманітарних автобусів. Адже за нами стоять українці, які не залишили країну і працюють на її економіку. Та потребують умов, щоб нормально пересуватися містом!», – підсумував Труханов.

Раніше на одеських вулицях протестували нові двосекційні німецькі. автобуси.

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