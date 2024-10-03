Одеса отримала ще 10 гуманітарних автобусів: чи зможуть вони возити пасажирів

Про це повідомили у прес-службі мерії.

Зазначається, що передані Стамбулом автобуси місткі, комфортні та пристосовані для перевезення людей з інвалідністю.

Екологічний стандарт цього транспорту – Євро-4. Але, оскільки Верховна Рада законодавчо не врегулювала використання комунальними підприємствами гуманітарних автобусів, вони поки що не зможуть вийти на маршрути.

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Мер Геннадій Труханов зазначив, що сьогодні Одеська міська рада працює із законотворцями, щоб Мерседеси зі Стамбула і Регенсбурга стали на міські маршрути – саме з цією метою їх і було передано одеській громаді.

Минув рік – проблему гуманітарних автобусів не вирішено

Нагадаємо, десять автобусів-велетнів, подарованих Одесі рік тому містом-побратимом Регенсбург, так і не вийшли на маршрути.

Згідно з чинним законодавством, використання цих транспортних засобів на місцевих маршрутах вимагає їхнього розмитнення. Це стає головною перепоною для їхнього ефективного використання, оскільки вони не відповідають вимогам щодо рівня викидів, які встановлені для транспорту, що є меншим за Євро-5.

Ця проблема є спільною для України, наприклад, Дніпру було передано 37 автобусів, які теж стоять мертвим вантажем.

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