Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на інформацію від доньки артиста. Вона зазначила, що причиною смерті її зіркового батька стала пневмонія.

Зазначимо, що у 2014 році Кілмеру діагностували онкологію. У 2017 році він зізнався, що лікувався від раку горла, і йому було важко розмовляти та спілкуватися з журналістами. Також актор переніс операцію на трахеї, яка призвела до того, що його голос став хрипким і з’явилася задишка, і пройшов кілька курсів хіміотерапії. Через кілька років актор зізнався, що повністю подолав хворобу, втративши при цьому голос.

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Хто такий Вел Кілмер

Вел Кілмер народився в Лос-Анджелесі у 1959 році. Він змалку проявляв інтерес до мистецтва та акторської гри. Його талант привів його до престижної Джульярдської акторської школи (Juilliard), де він став одним із наймолодших студентів в історії закладу.

Свою акторську кар’єру майбутня зірка Голлівуду розпочала у 1981 році з театру, а в кіно дебютував у 1984 році, зігравши в комедії «Абсолютно секретно!», а вже через рік Кілмер знявся у комедії «Справжній геній».

Широкій публіці актор став відомий через два роки, коли знявся в бойовику «Кращий стрілець» разом із ще одним відомим голлівудським актором Томом Крузом.

У 1991 році Вел Кілмер виконав роль культового музиканта Джима Моррісона у фільмі «Дорз», де самостійно виконував усі його пісні, і став одним із найпопулярніших акторів Голлівуду.

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Найвідомішими його роботами стали ролі у «Тумстоун: Легенда дикого заходу» (1993), де він зіграв легендарного стрілка Дока Холлідея, та у «Сутичці» (1995), де він працював на одному майданчику з Аль Пачино та Робертом Де Ніро.

У 1995 році Кілмер приміряв костюм Бетмена у фільмі «Бетмен назавжди». За цю роль він отримав свій перший великий гонорар у розмірі 7 млн доларів. Однак, попри комерційний успіх фільму, більше до цієї ролі не повернувся.

Іншими відомими роботами Кілмера стали ролі у стрічках «Громове серце», «Острів доктора Моро», «Олександр».

Загалом актор знявся більш ніж у 80 фільмах.

Нагадаємо, у серпні 2024 року пішов із життя легендарний французький актор Ален Делон. У 2022 році він публічно висловив підтримку Україні у війні з російськими окупантами.