Помер відомий одеський артист театру

Про непоправну втрату повідомили у прес-службах Одеського Обласного Академічного Драматичного театру та Театру юного глядача, де служив улюбленець багатьох одеситів.

Як повідомили у ТЮГу, з травня 1995-го до квітня 2006 року Сергій Юрков був актором Одеського театру юного глядача, а потім став працювати в Одеському обласному академічному драматичному театрі.

«Сергій Юрков був дуже хорошим актором. Багато цікавих ролей на сцені, багато добрих спогадів в колективі, багато шанувальників таланту. Дуже шкода, що Сергія Георгійовича не стало», – йдеться у повідомленні.

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«У його творчій біографії багато різноманітних, яскравих та самобутніх образів, які принесли йому визнання і любов глядачів. Персонажі Сергія Юркова, зворушливі та смішні, трагічні та філософські, змушували зал посміхатися крізь сльози. Він назавжди залишиться у пам’яті та серцях колег та шанувальників його неповторного таланту», – додали в Одеському драмтеатрі.

Прощання із Сергієм Юрковим відбудеться завтра, 6 січня, о 10:30 у холі Одеського обласного академічного драматичного театру.

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А 29 грудня 2024 року пішов із життя останній Герой Радянського Союзу, який проживав в Одесі – капітан І рангу, моряк-підводник, командир атомного підводного човна Валентин Соколов.