Помер Ален Делон: легендарний актор підтримував Україну

Сьогодні, у неділю, 18 серпня 2024 року, стало відомо про смерть легенди французького кіно – у віці 88 років пішов із життя актор, сценарист, кінорежисер та продюсер Ален Делон.
“Стільки разів помирав на екрані…”
Як пишуть французькі ЗМІ, Делон помер у столиці Франції в Парижі.
“Ален Делон помирав стільки разів на екрані, що це, мабуть, здавалося останнім дублем. Бог, який є поганим сценаристом, сказав: “Знято!”. Делон не підвівся”, – пише про смерть актора видання Le Figaro.
Хто такий Ален Делон
Ален Делон народився у Франції 8 листопада 1935 року, він став зіркою після виходу таких відомих фільмів, як “На яскравому сонці”, “Рокко та його брати” (1960), “ Леопард” (1963), “Чорний тюльпан” (1964).
Близько 20 років його вважали секс-символом. Жінки буквально божеволіли від його акторської гри та зовнішності.
Цікаві факти про Алена Делона
Ален Делон не планував стати актором. Після служби в армії він повернувся до Франції і працював у різних місцях, наприклад, у м’ясній лавці;
У молодості Делон був близький до кримінального світу, що пізніше відбилося в його кінообразах;
Делон не обмежувався лише французьким кіно. Він знімався в італійських, американських та японських фільмах, ставши міжнародною зіркою;
Ален Делон був відомий своїми романами з багатьма знаменитими жінками;
В останні роки Ален Делон провів у відносній самоті, проживаючи у своєму маєтку у Швейцарії, де займався живописом та писав мемуари.
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З 1990-х актор рідко з’являвся на екранах, а в 2017 році Делон заявив, що завершує кінокар’єру. Його остання поява на публіці сталася під час отримання «Золотої пальмової гілки» на кінофестивалі Канна 2019 року.
У 2019 році актор переніс два інсульти, після чого стан його здоров’я погіршився. А на початку 2024 року стало відомо, що французький суд визнав його недієздатним.
Ален Делон та Україна
Як відомо, восени 2022 року Ален Делон публічно висловив підтримку Україні у війні з російськими окупантами.
“Я просив сина про евтаназію, але потім почалася війна в Україні, почали гинути люди, і я знайшов сили жити, допомагаючи народу України”, – говорив актор.
У 2022 році Ален Делон записав велику програму про Україну, побував в українському посольстві в Парижі та зв’язався з відеозв’язку з президентом України Володимиром Зеленським, а також читав твори Тараса Шевченка під час телевізійної програми.
«З першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо», – говорили в українському посольстві.
А у квітні цього року Зеленський зробив надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця – нагородив французького актора орденом “За заслуги перед Україною”. Український лідер також висловив подяку акторові за підтримку нашої держави під час війни проти росії.
Як повідомлялося, 4 серпня, на 86 році життя, пішов із життя народний артист України Михайло Бакальчук.