Пішов із життя заслужений артист та режисер Валерій Бассель

Про це повідомили сьогодні на сторінці Одеського театру ляльок у Facebook.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя Валерій Михайлович Бассель, заслужений артист України, актор, режисер, педагог, неповторна творча особистість, гуру нашого театру. Це величезна втрата для театральної Одеси. Співчуття всім близьким та шанувальникам таланту Артиста», – йдеться у повідомленні.

Валерій Бассель народився у Москві 1939 року. У театральних постановках почав брати участь ще у шкільні роки. Акторську освіту здобув у Новосибірському театральному училищі. Потім працював у театрі Новосибірська – «Червоний смолоскип», у Державному республіканському російському драматичному театрі імені М. Ю. Лермонтова (м. Алма-Ата), у Калінінградському обласному драматичному театрі. А потім переїхав до Одеси. Одесити полюбили Валерія Баселя за блискучі роботи у виставах Одеського російського драматичного театру ім. А. Іванова.

Паралельно з театральним життям Бассель знявся у 50 фільмах, у тому числі в таких, як «Місце зустрічі змінити не можна», «Чарівний голос Джельсоміно», «Зелений фургон», «Гамбрінус», «Життя та пригоди Ведмедика Япончика» та багатьох інших.

У 90-ті та 2000-ті роки Басель працював на одеському телебаченні, співпрацював з Театром поезії та драми Аркадія Словесника, а також заснував свій власний театр «Суєта суєт», де яскраво проявився його режисерський талант.

З 2012 року Валерій Михайлович служив в Одеському академічному театрі ляльок на посаді помічника художнього керівника.

Як повідомлялося, 4 серпня на 86-му році життя пішов з життя народний артист України Михайло Бакальчук.

17 червня в Одесі на 89-му році життя померлаІрина Кузнєцова, яка довгий час очолювала Одеський будинок акторів.