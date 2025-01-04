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В Одесі помер видатний вченій

В Одесі помер видатний вченій

Помер Едуард Псядло, доктор біологічних наук, професор Одеського університету ім. Мечникова. Він працював завідувачем кафедри практичної та клінічної психології.

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Про смерть Едуарда Михайловича Псядло повідомили на офіційній сторінці університету у Фейсбуці.

В повідомленні говориться, що вчений залишив по собі значний внесок у науку та освіту. Його аспіранти та докторанти згадують його як людину, яка вміла надихати на науковий пошук. Під його керівництвом були захищені численні наукові праці, а колеги та студенти Одеського національного університету пам’ятатимуть його як світлу, порядну та високопрофесійну людину.

Пан Едуард був випускником Одеського університету та спеціалістом у галузях психофізіології та гігієни праці. З 2002 року він займав посаду викладача в ОНУ. Його науковий доробок налічує 223 тези та статті, включаючи три монографії, два авторських свідоцтва, сім методичних рекомендацій, вісім навчальних посібників та п’ять методичних вказівок.

Наукові інтереси професора Псядло охоплювали використання програмно-апаратних технологій у психодіагностиці, профорієнтації та професійному психологічному відборі. Він був автором розробок науково обґрунтованих комплексів для оцінки психофізіологічної професійної придатності, біологічно активного віку, вікового когнітивного потенціалу, соматичного статусу та фізичного здоров’я.

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