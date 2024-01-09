Умер известный одесский шахматист

Об этом сообщили в Федерации шахмат Украины.

В сообщении говорится, что ушел из жизни «выдающийся шахматный композитор Украины, международный мастер, международный арбитр, гроссмейстер Украины по шахматной композиции Украины, четырехкратный чемпион мира по шахматной композиции в составе сборной СССР, чемпион и трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по шахматной композиции в составе команды Украины, многократный чемпион и призер чемпионатов Украины в личном и командном зачетах, многолетний (2010 – 2018) главный редактор журнала «Проблемист Украины», автор книг по шахматной композиции Юрий Маркович Гордиан».

Шахматной композицией называют создание задач с помощью фигур на шахматной доске. Авторов таких задач также называют проблемистами.

Что известно о Юрии Гордиане

Юрий Гордиан — сын шахматного композитора Марка Гордиана, родился в Одессе 24 марта 1937 года.

Тренировался под руководством Самуила Котлермана. Первую шахматную задачу опубликовал в 1958 году. Всего за более чем 60 лет творчества опубликовал более 1 тысячи композиций всех жанров, из которых более 300 произведений отмечены призами в различных соревнованиях.

В альбомы Международной шахматной федерации отобрано в общей сложности 45 его задач.

На протяжении многих лет – капитан сборной Украины на Всесоюзных соревнованиях и чемпионатах мира, в том числе когда сборная впервые принимала участие в чемпионате как самостоятельная команда в 1997 году. Организатор многих фестивалей по шахматной композиции.

После выхода на пенсию работал тренером-преподавателем в шахматной школе.

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