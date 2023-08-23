Помер легендарний тренер з бойових мистецтв та прикордонник з Одеської області

В Ізмаїлі на 45-му році життя помер прикордонник і тренер з бойових мистецтв, засновник клубу “Ахілл” Леонід Єлісєєв. Прощання з “сенсеєм”, як шанобливо називали його учні, відбудеться відразу у трьох містах: Ізмаїлі, Одесі та Кілії.

Про те, що сталося та яким Леонід Єлісєєв був за життя, виданню “Бессарабія INFORM” розповіла його дружина Ольга.

У своєму житті тренер зумів зробити те, що завжди нагадуватиме про нього — створив справжній бренд — клуб “Ахілл”, члени якого регулярно досягали успіхів на всеукраїнському і навіть світовому рівні.

Але справа тут не лише у спортивних успіхах. Леонід Єлісєєв був справжнім наставником: слабких навчав бути сильними, сильних – вміти спрямовувати свою міць у потрібне русло. Витягав з “ями” підлітків, які пішли не тим шляхом…

Серце чоловіка зупинилося 19 серпня просто посеред Ізмаїла, медикам не вдалося його врятувати.

Шлях “Ахілла”

За словами Ольги, захоплення бойовими мистецтвами Леоніда розпочалося у 20-ти річному віці в Одесі. Заняття у місцевому клубі стали захопленням та справою всього життя. Щоб стати справжнім тренером, чоловік здобув педагогічну освіту, а щоб заробляти гроші, одержав дипломи з двох економічних спеціальностей.

У 2015 році Леонід повернувся до рідної Кілії, де почав викладати дітям бразильське джіу-джитсу та змішані бойові мистецтва. Разом із братом Віктором заснував клуб “Ахілл”, приміщення для занять у спортивній школі надали місцева влада.

Серед учнів Леоніда – золоті призери найпрестижніших міжнародних чемпіонатів. Ахіллівцями пишається вся Кілія і не лише.

Згодом брати Єлисєєві відкрили філію “Ахілла” у місті Вилкове. Спочатку самі їздили туди проводити заняття, потім довірили це учневі Миколі Кожухареві.

У 2020 році Леонід підписав контракт зі Збройними силами України та почав працювати ще у лавах прикордонників. Ольга пояснює, що зробив він це здебільшого заради дочки Марії, яка після розлучення батьків проживала разом із татом.

Коли влітку 2022 року Леоніда по службі перевели до Ізмаїла, дружина з дітьми пішла за главою сім’ї. Однак, навіть охороняючи кордон, сенс життя не уявляв без улюбленого спорту. Тому знайшов можливість викладати і на новому місці — створив ізмаїльську філію “Ахілла”. Гурт набрав швидко, адже слава про клуб докотилася до столиці Придунав’я.

Наставник для дітей та підлітків

За словами Ольги, спорт та сім’я були головними у його житті:

“Льоня жив цим. У нього не було такого, що він утомився, і тому лежатиме на дивані після роботи. Навіть утомлений завжди щось робив: проводив заняття, виконував чоловічу роботу, організовував для нас цікаве дозвілля. Він така чудова людина… Найкраща!”, – каже Ольга.

Леонід не міг пройти повз дітей, які, наприклад, балувалися сигаретами та наркотиками десь за гаражами, зазивав їх до клубу. З дітьми, батьки яких не могли сплатити за тренування, займався безкоштовно. Казав: не можеш платити – не треба. І нерідко саме його наставництво, за словами Ольги, допомагало молоді вийти зі складних життєвих ситуацій.

Леонід виховав не одне покоління спортсменів та чемпіонів, завжди прагнув прищеплювати дітям правильне ставлення до спорту та здорового способу життя.

На щастя, все життя Леоніда продовжить жити. Це справа честі для його учнів-послідовників Івана Бурова (Кілія) та Миколи Кожухаря (Вилкове).

Прощання: де і коли

Прощання з Леонідом відбудеться одразу у трьох містах. Сьогодні, 22 серпня, шану Леоніду Єлісєєву віддадуть в Ізмаїлі. Церемонія відбудеться у залі ритуальної служби “Гранд” на вулиці Коцюбинського, 00 о 16:00.

У середу прощання проведуть в Одесі – о 12:00 на Новому міському цвинтарі міста Одеса.

У п’ятницю порох чоловіки привезуть у рідну для Леоніда Кілію. Прощання відбудеться за адресою вул. Садова, 12.00 о 9.10.00.

Фото – фейсбук Бійцівський клуб “АХІЛЛ”

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