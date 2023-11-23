Пішов із життя відомий український актор Олександр Крижановський

Сумну новину повідомив Театр на Печерську:

«Сьогодні ми осиротіли… Наш Олександр Володимирович помер. Висловлюємо найглибші співчуття дружині, Тамарі Олександрівні та синові Володимиру».

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Син актора Володимир повідомив, що смерть актора настала увечері 21 листопада від хвороби серця.

“Мій батько, Олександр Крижановський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя – Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше” – написав він.

Олександр Крижановський народився 13 жовтня 1957 року у Києві. З 1975 року навчався на акторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. 1981 року закінчив аспірантуру. У 1987-1991 роках навчався у Школі драматичного мистецтва, режисерського факультету ГІТІСу. Працював у Молодому театрі та театрі на Подолі.

З 1999 року – режисер та художній керівник Нового драматичного театру на Печерську.

2018 року Олександр Крижановський отримав звання «Заслужений артист України». У його спадщині — десятки режисерських робіт, понад 60 ролей у фільмах та серіалах, а також театральні вистави.

Його відомі ролі: “Попіл Фенікса”, “Повернення Мухтара”, “За все тобі спасибі”, “Золоті хлопці”, “Райські птахи”, “Сила тяжіння”, “Брат за брата”, “СБУ. Спецоперація”, “Матч “, Життя після життя”, “Мажор”, Нюхач”, “Незламна”, “Будинок на холодному ключі”, “Перекресток”, “За законами воєнного часу”, “Я заплачу завтра”, “Спадкоємиця мимоволі”, “Кров ангела” “.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Алексанжер Крижанівський разом із акторами театру приєднався до роботи гуманітарного штабу Печерського району. Він надавав постійну допомогу нацгвардійцям, які у березні 2022 року несли вахту на блокпостах Печерського району.