Площу в центрі Одеси хочуть назвати на честь художника Олександра Ройтбурда

Таке звернення до губернатора підписав колектив Одеського худмузею, яким керував Олександр Ройтбурд та представники «Клубу Маразлі», заснованим художником для фінансової допомоги Худмузею. Серед підписантів також письменник та музикант Сергій Жадан, головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва та шеф-редактор «Лівого берега» Соня Кошкіна, директор видання «Фоліо» Олександр Красовицький, керівник одеських «монстрів» Катерина Ножевнікова та нардеп Олексій Гончаренко, пише “Думська”.

На підтримку ініціативи виступили також в Одеському бізнес-клубі, Південноукраїнському педагогічному університеті, ветеранській організації «Рапіра» та інших громадах військових.

Нагадаємо, у рамках закону про деколонізацію історико-топонімічна комісія запропонувала назвати площу Льва Толстого на честь письменника та значущого діяча єврейської культури Менделя Мойхера-Сфоріма, адже його творчий і життєвий шлях був тісно пов’язаний з Одесою.

Проте депутати міськради не підтримали таке рішення. Далі право переходить до міського голови, а якщо він цього не зробить протягом трьох місяців – до голови ОВА.

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Довідка ОЖ

Олександра Ройтбурда називають одним із засновників українського постмодернізму в живописі. Його стиль впізнаємо, а роботи знаходяться у колекціях музеїв світового рівня.

Художник народився 14 жовтня 1961 року в Одесі. 1983 року закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. 1989-го вступив до Національної спілки художників України, але потім залишив цю організацію.

У 90-х Ройтбурд заснував асоціацію «Нове мистецтво», організовував виставки в Одесі, був головою наглядової ради одеського Центру сучасного мистецтва та керівником галереї Марата Гельмана у Києві.

Також Олександр Ройтбурд відомий як активний учасник одеського Євромайдану.

“Одеське життя” докладно розповідало, чим запам’ятався одесит Олександр Ройтбурд.