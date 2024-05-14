Площадь в центре Одессы хотят назвать в честь художника Александра Ройтбурда

Такое обращение к губернатору подписал коллектив Одесского худмузея, которым руководил Александр Ройтбурд и представители «Клуба Маразли», основаным художником для финансовой помощи Худмузею.

Среди подписантов также писатель и музыкант Сергей Жадан, главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева и шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина, директор издания «Фолио» Александр Красовицкий, руководитель одесских «монстров» Катерина Ножевникова и нардеп Алексей Гончаренко, пишет издание «Думская».

В поддержку инициативы выступили также в Одесском бизнес-клубе, Южноукраинском педагогическом университете, ветеранской организации «Рапира» и других сообществах военных.

Напомним, в рамках закона о деколонизации историко-топонимическая комиссия предложила назвать площадь Льва Толстого в честь писателя и значимого деятеля еврейской культуры Менделя Мойхера-Сфорима, ведь его творческий и жизненный путь был тесно связан с Одессой.

Однако депутаты горсовета не поддержали такое решение. Далее право переходит к городскому голове, а если он это не сделает в течение трех месяцев – к главе ОВА.

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Справка ОЖ

Александра Ройтбурда называют одним из основателей украинского постмодернизма в живописи. Его стиль узнаваем, а работы находятся в коллекциях музеев мирового уровня.

Художник родился 14 октября 1961 года в Одессе. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В 1989-м вступил в Национальный союз художников Украины, но потом покинул эту организацию.

В 90-х Ройтбурд основал ассоциацию «Новое искусство», организовывал выставки в Одессе, был председателем наблюдательного совета одесского Центра современного искусства и руководителем галереи Марата Гельмана в Киеве.

Также Александр Ройтбурд известен как активный участник одесского Евромайдана.

«Одесская жизнь» подробно рассказывала, чем запомнился одессит Александр Ройтбурд.