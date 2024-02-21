Чому перейменування сотні одеських вулиць відклали?

Як розповів депутат міськради Петро Обухов, сьогодні перейменування не пройшло через брак голосів.

Нагадаємо, сьогоднішня сесія Одеської міськради розпочалася з пікету: на Думській площі зібралися представники одеського ветеранського руху. Вони вимагали привласнити великим одеським вулицям імена загиблих Героїв України.

На розгляд депутатів винесли перейменування понад 100 топонімічних об’єктів Одеси, які підлягають перейменуванню згідно із законом про деколонізацію. Раніше нові назви затвердила історико-топонімічна комісія та одесити шляхом онлайн-голосування.

Депутатам було запропоновано виключити із переліку перейменування на честь загиблих героїв, оскільки їхні рідні та побратими раніше виступали проти запропонованих варіантів вулиць.

Цю пропозицію мали розглянути після основного голосування питання, але для цього не вистачило голосів: «за» проголосували лише 32 із 44 зареєстрованих депутатів і рішення не було ухвалено.

А пропозицію депутата Анастасії Великодворової переголосувати, виключивши зі списку всі спірні вулиці, її колеги також не підтримали: за проголосував лише 31 депутат.

За словами Петра Обухова, згідно із законом депутати мали перейменувати вулиці до 27 січня. Далі право переходить до міського голови, а якщо він цього не зробить протягом трьох місяців – до голови ОВА.

«Тепер право на перейменування отримав міський голова. Закликав його реалізувати рішення, прийняті історико-топонімічною комісією та підтримані одеситами в онлайн-голосуванні. Крім тих перейменувань, проти яких протестували вранці одесити під міськрадою»,

– пояснив у себе у Facebook Обухів.

Раніше «Одеське життя» розповідало, навіщо перейменовувати так багато вулиць в Одесі і як обирають нові назви.