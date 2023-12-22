Відразу три новітні бомбардувальники Су-34 потрапили в пастку і збиті українським ППО

Про успішну операцію з ліквідації російських літаків повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Цей успіх своїх підлеглих він назвав відповіддю на сьогоднішню нічну атаку “Шахедів” проти українських міст.

Командувач у своєму телеграм-каналі написав:

– Вночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого «шахеда» із серією «ЬІ» отримав послання від окупантів: «сDохните сYки».

Чудова ідея! Ось вам наша відповідь!

Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!

Вічного польоту «брати»!

Дякую всім за бойову роботу!

Разом – до перемоги!

Це не перша повітряна пастка українських ППО. Нещодавно, у грудні 2023 року, в районі острова Зміїний із засідки було збито російського бомбардувальника Су-24. У травні цього року під Брянськом, прямо над територією росії, ЗСУ змогли знищити 2 вертольоти та 2 літаки ворога.

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