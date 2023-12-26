В Криму знищено ще один “рускій воєнний корабль”: подробиці (відео)

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Відео та фото прильоту по порту тимчасово окупованого Криму ширяться в соцмережах.

За офіційною інформацією, близько 02.30 години українська тактична авіація крилатими ракетами атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам та усім причетним за філігранну роботу зі знищення російського військового корабля. А також порадив окупантам та колаборантам покинути український Крим, доки є час.

Олещук написав також, що до флагмана рф “Москва” приєднався ВДК “Новочеркаськ”. З цього можна припустити, що корабель не просто пошкоджено, а знищено.

За інформацією із соцмереж відомо, що саме на цьому кораблі в Крим росіяни доставили іранські “шахеди”, якими атакують Україну.

Вранці гауляйтер Криму Аксьонов запевнив, що корабель «Новочеркаськ» вже не детонує.

Місцеві мешканці повідомляють, що порт Феодосії оточений військовими. А також, що внаслідок вибуху в Феодосії пошкоджено залізничний вокзал. Приміські поїзди з Феодосії до Джанкою з технічних причин вирушать не від кінцевої станції, а зі станції Айвазовська.

Довідка про ВДК “Новочеркаськ”.

Це корабель проєкту 775, який для СРСР будувала соціалістична Польща з 1974 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Точно такий же український корабель «Костянтин Ольшанський» російські війська захопили в Криму у 2014 році.

Перша спроба атакувати ВДК «Новочеркаськ» була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Сьогодні корабель окупантів добили.