Скорбную весть сообщили на странице музея в Facebook.

«Ирина Николаевна посвятила свою жизнь искусству. Она работала в нашем музее с 1977 года, более 40 лет преданно делилась своими знаниями и любовью к культуре. Ее лекции увлекали слушателей, а проницательные арт-критические обзоры вдохновляли многих… Последние месяцы она дышала только с помощью кислородного аппарата, но даже в это тяжелое время не теряла своей силы духа», – отмечается в сообщении.

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Коллеги Ирины Николаевны также рассказали, что будучи жизнерадостным, влюбленным в искусство и талантливым педагогом, она стала наставницей для многих молодых художников, помогала открывать новые таланты. Ее вклад в преподавание истории искусства в школах и детских садах останется незабываемым.

«Светлая память об Ирине Николаевне навсегда в сердцах родных, друзей, коллег и всех, кто имел счастье знать ее», – добавили в музее.

Прощание с Ириной Тимоховой состоится в пятницу, 24 января в 12:00 в Слободском отделении Одесского областного патологоанатомического бюро по адресу: ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5 (11 городская больница).

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