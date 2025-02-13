Подробиці трагедії, яка сталася в середу, 12 лютого, у багатодітній родині, розповіли в поліції Одеської області.
Правоохоронці почали розслідування і з’ясували, що дитину побив 19-річний співмешканець матері хлопчика.
Це трапилось, коли хлопець доглядав за дитиною, поки 36-річна жінка перебувала на роботі. Поліцейським та співмешканці він розповів, що в дитини пішла кров із носа і через це вона знепритомніла. Однак, під час слідства було встановлено, що чоловік побив малюка, бо той плакав і не хотів заспокоюватися.
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Попередньо, хлопчик помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини за 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Молодому чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.
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