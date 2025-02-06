Хлопчику і дівчинці перерізали горло

Головною підозрюваною у цьому вбивстві, за повідомленнями болгарських медіа, є мати дітей, 32-річна Оксана Плачкова.

Померлі діти – хлопчик Іван, якому було одинадцять років, та п’ятирічна дівчинка Даша. Тіла дітей з ножовими пораненнями знайшов батько, який їздив на роботу з села Вакарел, де вони жили, до болгарської столиці Софії. Його дружини у цей момент вдома не було. Чоловік одразу викликав поліцію.

Незабаром правоохоронці знайшли матір дітей – вона не ховаючись блукала вулицями села, мала при собі мотузку і була пригнічена. Під час бесіди з поліцейськими жінка повідомила, що вбила своїх дітей і хотіла покінчити з собою, для чого купила мотузку.

Оксану Плачкову затримали. Лікар-психіатр, який розмовляв з нею після цього, повідомив, що на думку жінки, вона та діти повинні були померти, щоб не бути тягарем для когось. При цьому мати не сприймала дітей як самостійних індивідуумів. Вона вважала їх продовженням себе, тому й позбавила життя.

За даними першого каналу болгарського телебачення, зараз за рішенням суду українка поміщена до психіатричного відділення лікарні МВС для проведення додаткового обстеження.

Що передувало трагедії

За день-два до трагедії Оксана Плачкова, як пишуть болгарські медіа, поскаржилася чоловікові на сильне занепокоєння та тривожність. Разом вони сходили на прийом до лікаря-психіатра. Спеціаліст виписав їй препарати, які мали полегшити її стан. Чи приймала їх жінка, чи ні, а якщо так, то як вони подіяли – поліція ще не з’ясувала.

Після затримання в українки намагалися з’ясувати, чи були у неї в родині випадки серйозних психічних розладів, але вона відмовилася відповідати на це питання. При цьому був присутній перекладач, хоча болгарські журналісти зазначають, що і Оксана, і її чоловік непогано знали болгарську мову, оскільки працювали в цій країні.

В день вбивства чоловіка не було вдома, він їздив до Софії. З якої причини – не повідомляється. Але болгарська столиця розташована за 20 кілометрів від села Вакарел, де сім’я орендувала мансарду в приватному будинку.

Переселилися до Вакарела вони нещодавно, до цього більше року жили в іншому населеному пункті – селищі Ахелое. Що стало причиною переїзду – не повідомляється.

Зазначимо, що читачі видання «Євроекспрес» у своїх коментарях до новини про вбивство дітей не вірять, що це зробила їхня мати. Вони зазначають, що триповерховий будинок, у якому сталася трагедія, куплений власником для здачі в оренду багатьом людям. Жителі там постійно змінюються, і серед них трапляються підозрілі особи.

Коментатори припускають, що хтось із інших мешканців міг скоїти цей жахливий злочин, а коли мати побачила вбитих дітей, її психіка не витримала.

Але слідство тільки розпочалося, тому як усе було насправді, мають показати результати розслідування.

Що відомо про родину Оксани Плачкової

У болгарських ЗМІ пишуть, що, за розповідями знайомих і родичів, до трагедії родина Плачкових справляла враження зразкової. Подружжя не сварилися, їх часто бачили гуляючими з дітьми.

Загиблий син навчався у школі, відвідував секцію карате, а дівчинка ходила до дитячого садка і займалася балетом. Обоє з подружжя працювали.

«Вони приїхали до нас із Одеської області. Жінка влаштувалася працювати в готель, а діти пішли до школи та дитячого садка. Я не бачив жодних сімейних проблем – нічого, що могло б указувати на інцидент. У мене залишилися дуже гарні враження про людей. Маленький хлопчик пішов до магазину і повернувся з пакетами. Вона постійно була з донькою, вони каталися на роликах», – наводить слова Явора Іванова, в квартирі якого Плачкови прожили більше року, видання Nova.

Радіон Тищенко, близький друг родини, розповів виданню «Євроекспрес», що звістка про вбивство двох дітей прозвучала як грім серед ясного неба:

«Вони були для близьких людей прикладом. Харчувалися здоровою їжею, займалися спортом, працювали, навчали дітей, водили їх на додаткові заняття. Тобто вони любили одне одного. Вони хороша родина. Я навіть ніколи не бачив, щоб вони сварилися».

Повідомляється, що Оксана – етнічна українка, заміжня за болгарином з української Бессарабії. Подружжя було разом ще зі шкільних років.

Російська пропаганда

Громадянство ймовірної вбивці стало тригером для болгарської преси, підтримуваної російськими пропагандистами. Вони підхопили тему, акцентуючи увагу на тому, що жінка, яка стала учасницею трагедії – українка.

Так російська пропаганда намагається викликати негативне ставлення болгар до українців, створити ілюзію, що всі українці – це жорстокі й небезпечні люди, які не цінують життя навіть власних дітей.

Підтримувані російськими грантами болгарські медіа критикують своїх колег, які намагаються об’єктивно висвітлювати ситуацію, акцентують увагу на фактах і психології конкретної людини. За їхньою ж думкою, причина трагедії – саме у національності Оксани Плачкової і тому всі її співвітчизники – це небезпечні підступні безжальні вбивці.

Хоча багато болгар, з ким перетиналася родина Плачкових, у коментарях місцевим журналістам висловлювали здивування, що подружня пара – іноземці. Настільки родина інтегрувалася у болгарське суспільство.