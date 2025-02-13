Як повідомили напередодні у прес-службі обласного Главку Нацполіції, дитину доставили з дому до реанімаційного відділення місцевої лікарні, де вона померла, не приходячи до свідомості.

Попередньо правоохоронці встановили, що вранці 36-річна мати малюка пішла на роботу, залишивши його на трьох старших дітей 15-ти, 14-ти та 11-ти років. Коли хлопчик прокинувся, йому стало погано, про що старші діти повідомили по телефону матері. Та викликала швидку, дитину госпіталізували, але, на жаль, не врятували.

За словами жінки, у грудні син сильно травмувався, впавши зі столу, і потрапив до Одеської обласної дитячої лікарні з численними забоями та крововиливом. Із лікарні дитину виписали на амбулаторне лікування. Але повідомлення за цим фактом до поліції не надходило. Раніше сім’я у поле зору правоохоронців та соцслужб не потрапляла.

Почато кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Продовжується слідство.

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