В промежутке между 21:30 и 22:00 в городе прозвучало несколько мощных взрывов.

Информации о повреждениях пока нет. Официальной информации о возможных «прилетах» и последствиях также пока что не было.

Очевидцы сообщают, что над одним из спальных районов одна огненная вспышка в небе следует за другой. В высотных домах дрожат стены и звенят окна.

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По данным мониторинговых каналов, на этот раз Одессу атакуют не менее 19 дронов. Это одна из самых масштабных атак за все время. Часть по состоянию на 22:20 сбита, часть еще над морем. Также сообщается о возможном попадании.

АТМОСФЕРА в Одессе, по свидетельству одесситки:

«Да, побежала гулять с собакой) На улице реально капец, зарево со всех сторон, Шахеды идут группами над самыми домами, несколько групп, часть в сторону моря, часть в сторону ***, все взрывается со всех сторон((( очень печально.»

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Около 22:40 атака завершилась. В городе несколько пожаров — в жилом многоэтажном комплексе, на промышленном предприятии и в торговом центре. Сообщается о нескольких раненых.

Телеграмм-канал «Одесской Жизни» приводит комментарий главы офиса президента о российской атаке на Одессу:

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

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