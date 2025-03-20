В 2025 році російські агресори застосовують нову тактику атак на місто – ударні безпілотники збираються над морем у великі групи, а потім всі разом атакують одну ціль.

Але 20 березня ворог додав до своїх дій нові елементи, які дозволяють обходити протиповітряну оборону. Тепер Шахеди заходять на ціль на великій висоті, до якої не може дістатися зброя мобільних вогневих груп, що боронять небо міста. І вже над ціллю дрон майже вертикально падає вниз.

Про цю нову тактику повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, який, доречі, сам проживає в Одесі.

“Це була, мабуть, наймасовіша атака по Одесі за 3 роки. Росіяни використали нову тактику: крім накопичення дронів у морі, вони запускають БПЛА на висоті понад 2 км, де збити їх практично нереально, МВГ туди не дістають, — написав він в своєму блозі.

«З висоти 2 км дрон різко знижується та заходить на ціль, що дуже впливає на точність. Тобто, це просто терор заради терору. Такі нальоти — чисті вбивства, руйнування та залякування», — додав експерт.

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що в Одесі постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.

Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів.

Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.