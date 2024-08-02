Олег Кіпер прокоментував своє рішення про велике перейменування в Одесі

Розпорядження про зміну назв 432 вулиць, скверів і провулків Одеської області Олег Кіпер підписав ще 26 липня.

Голова Одеської обласної держадміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі заявив, що Одеса – є і залишається українським містом, яке створювали, будували і розвивали українці.

Він вважає, саме зараз південній перлині України випав історичний шанс відірватися від імперських наративів і бути сучасним культурно незалежним українським містом, а не жити минулим.

Думки одеситів із цього приводу: На якій вулиці жити будемо: чи можна нашвидкуруч змінити минуле

“У нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям на честь людей, які отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували радянський союз з імперією.

Сучасна українська Одеса – це про людей, про молодь, яка ціною власного життя і здоров’я боронить незалежність, про сучасних діячів мистецтв, письменників, поетів”, – наголосив очільник ОВА.

Він додав, що якщо комусь дуже хочеться прогулюватися вулицями з імперськими або радянськими назвами – “є москва і уфа, а не українська Одеса.

“В Одесі такого не буде”, – підкреслив Кіпер.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що до перейменувань десятків топонімів в Одесі мерія не має жодного стосунку. Він також запропонував одеситам відповісти на запитання, чи підтримують вони перейменування вулиць і демонтаж пам’ятників, запропонованих Одеською обласною військовою адміністрацією. Наразі результат голосування має такий вигляд: