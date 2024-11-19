Як живуть одесити за тисячу днів російського повномасштабного вторгнення – опитування (відео)

За словами волонтера одного з фондів, їхнє життя змінилося лише в тому, що вони «масштабувалися у допомозі військовим».

Ще одна з опитаних, переселенка з Херсонської області, відповіла, що для неї все змінилося в погану сторону, оскільки «у нас там дуже тяжкі обставини».

Крім цього, одесити відзначили, що за час цієї війни для них все змінилося далеко не на краще і в основному вони живуть зараз одним днем, оскільки планувати своє подальше життя стало складно. Деякі з опитаних навіть зазначили, що «з кожним днем ​​все гірше і гірше», оскільки почали стрімко зростати ціни, які вдарили багатьом по кишені.

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А відповідаючи на запитання про те, скільки триватиме війна, одесити та гості нашого міста зголосилися «щоб швидше це все закінчилося».

«Є люди, які кажуть, що активна фаза закінчиться цього року, але я не бачу жодних таких дій», – зізнався один із опитаних.

Крім того, прозвучало припущення, що закінчення війни слід чекати приблизно через три роки – до 2027-го року, а також, що для повної перемоги Україні просто необхідна допомога від західних партнерів, а сама вона навряд чи впорається.

Більше подробиць дивіться у нашому відео на YouTube-каналі «Одеське життя».

А ще ми згадали, що довелося пережити одеситам за тисячу днів війни.