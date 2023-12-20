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Отруйний сир міг потрапити на прилавки одеських магазинів

Отруйний сир міг потрапити на прилавки одеських магазинів

На прилавки українських магазинів міг потрапити сир зі збудником стафілококової інфекції. Виробник сиру – Франція.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У повідомленні йдеться, що мова йде про небезпечний французький сир «Reblochon de Savoie».

Зараз фахівці досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити висновки щодо зараженої продукції.

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Окрім України, сир зі стафілококом потрапив до Бельгії, Великої Британії та Іспанії.

Зазначимо, що саме стафілококове отруєння посідає перше місце серед харчових отруєнь. Чутливість організму до збудника стафілокока дуже висока — отруєння настає у 90%.

Стафілокок вражає життєво важливі органи, може викликати зараження крові, смертельні отруєння, бронхіт, ендокардит, менінгіт та інші інфекції.

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