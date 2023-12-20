Отруйний сир міг потрапити на прилавки одеських магазинів

Де дешевше: огляд цін на продукти на ринках Одеси та Одеської області Огляд цін на продукти журналісти «Одеського життя» склали в перших числах грудня. Вирішивши, що раз вже погода втихомирилася, потрібно вирушити на базари і дізнатися, що почім на ринках в Одесі і в районах нашої області. Адже зараз саме час почати заготівлю продуктів для традиційних страв святкового столу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

5 причин поласувати мандаринами – ви про це навіть не підозрювали Ці соковиті фрукти із сімейства цитрусових особливо популярні взимку і, до того ж, вважаються одним із атрибутів новорічних свят. Багато хто знає, що завдяки високому вмісту вітаміну С мандарини – а сьогодні ми поговоримо саме про них – допомагають боротися з вірусами та застудами. Але, виявляється, на цьому їхня користь не вичерпується. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Солодощі, які не зашкодять – список корисних ласощів Багато хто впевнений, що правила здорового харчування виключають вживання солодкого. Однак це не зовсім правильно – адже є солодощі, які не тільки не завдадуть вам ніякої шкоди, але й можуть виявитися дуже корисними. Що це за продукти, читайте у нашому матеріалі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ