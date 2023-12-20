Отруйний сир міг потрапити на прилавки одеських магазинів

На прилавки українських магазинів міг потрапити сир зі збудником стафілококової інфекції. Виробник сиру – Франція.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
У повідомленні йдеться, що мова йде про небезпечний французький сир «Reblochon de Savoie».
Зараз фахівці досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити висновки щодо зараженої продукції.
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Окрім України, сир зі стафілококом потрапив до Бельгії, Великої Британії та Іспанії.
Зазначимо, що саме стафілококове отруєння посідає перше місце серед харчових отруєнь. Чутливість організму до збудника стафілокока дуже висока — отруєння настає у 90%.
Стафілокок вражає життєво важливі органи, може викликати зараження крові, смертельні отруєння, бронхіт, ендокардит, менінгіт та інші інфекції.
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