Ціни на Привозі 15 грудня: картопля для настрою та акція на сало

Привоз у середині грудня: людей, як завжди, багато, погода — «після туману», повітряна тривога за тривогою… Настрій, здається, не дуже. Та це вже як побачити.
Не треба сваритися на Привозі!
Дві молодиці голосно сваряться, молодий чоловік, проходячи повз, теж голосно втручається:
— Дівчата, не лайтесь! Ви ж не на базарі!
— Як це не на базарі?! А де ж ми?!
— На Привозі, звісно…
Молодиці так оторопіли від почутого, що, здається, забули про привід власної сутички…
Жіночка — супутниці:
— «Київстар» не працює, тривоги ці обридлі, живу на заспокійливих пігулках, настрій — як оця погода… М’яса хочу! Підемо купляти!..
— Та то м’ясо коштує стільки, що…
Продавчиня овочів почула це, відреагувала:
— А ви картоплю у мене купуйте. Для настрою.
— Для настрою?
— Так, така смачна, така гарна, ви ж подивіться, зварите — настрій підніметься!..
У м’ясному корпусі зустрічаю черговий рекламний «пасаж»: акція на сало.
Жінка дивиться на напис, посміхається:
— Боже, на що тільки акцій не буває… Це ж треба — акційне сало…
До речі, а що ж почому на Привозі?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
– картопля — 20-25 грн; (в одному місці побачили по 15 грн, але вона точно «не для настрою»)
– цибуля — 20-25 грн;
– помідори — 25-100 грн;
– буряк — 20-30 грн;
– кабачки — 55-80 грн;
– огірки — 75-90 грн;
– солодкий перець — 35-80 грн;
– баклажани — 35-70 грн;
– капуста — 20-35 грн.
– часник — 95-150 грн;
– морква — 20-30 грн;
– зелень у пучках «стартує» від 8-15 грн;
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
– яблука — 15-30 грн;
– слива — 20-60 грн;
– груші — 25-70 грн;
– виноград — 60-130 грн;
– лимони — 30-50 грн;
– мандарини — 40-80 грн
– апельсини — 60-80.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
– яйця (десяток) — 45-90 грн;
– бринза — 150-200 грн;
– сир — 80-100 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
– задня частина — 220-250 грн;
– теляча шия — 180-200 грн;
– ребра — 120-140 грн.
– антрекот — 170 грн;
Свинина:
– задня частина —180-190 грн;
– шия — 210-230 грн;
– лопатка — 160-170 грн;
– ребра — 190-200 грн;
– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 130-250 грн.
– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
– товстолобик — 60-90 грн;
– карасі — 60-80 грн;
– лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 80-100 грн;
– судак — 180-250 грн;
– короп — «у середньому» 100-130 грн.
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