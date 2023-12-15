Ціни на Привозі 15 грудня: картопля для настрою та акція на сало

Не треба сваритися на Привозі!

Дві молодиці голосно сваряться, молодий чоловік, проходячи повз, теж голосно втручається:

— Дівчата, не лайтесь! Ви ж не на базарі!

— Як це не на базарі?! А де ж ми?!

— На Привозі, звісно…

Молодиці так оторопіли від почутого, що, здається, забули про привід власної сутички…

Жіночка — супутниці:

— «Київстар» не працює, тривоги ці обридлі, живу на заспокійливих пігулках, настрій — як оця погода… М’яса хочу! Підемо купляти!..

— Та то м’ясо коштує стільки, що…

Продавчиня овочів почула це, відреагувала:

— А ви картоплю у мене купуйте. Для настрою.

— Для настрою?

— Так, така смачна, така гарна, ви ж подивіться, зварите — настрій підніметься!..

У м’ясному корпусі зустрічаю черговий рекламний «пасаж»: акція на сало.

Жінка дивиться на напис, посміхається:

— Боже, на що тільки акцій не буває… Це ж треба — акційне сало…

До речі, а що ж почому на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

– картопля — 20-25 грн; (в одному місці побачили по 15 грн, але вона точно «не для настрою»)

– цибуля — 20-25 грн;

– помідори — 25-100 грн;

– буряк — 20-30 грн;

– кабачки — 55-80 грн;

– огірки — 75-90 грн;

– солодкий перець — 35-80 грн;

– баклажани — 35-70 грн;

– капуста — 20-35 грн.

– часник — 95-150 грн;

– морква — 20-30 грн;

– зелень у пучках «стартує» від 8-15 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

– яблука — 15-30 грн;

– слива — 20-60 грн;

– груші — 25-70 грн;

– виноград — 60-130 грн;

– лимони — 30-50 грн;

– мандарини — 40-80 грн

– апельсини — 60-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

– яйця (десяток) — 45-90 грн;

– бринза — 150-200 грн;

– сир — 80-100 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

– задня частина — 220-250 грн;

– теляча шия — 180-200 грн;

– ребра — 120-140 грн.

– антрекот — 170 грн;

Свинина:

– задня частина —180-190 грн;

– шия — 210-230 грн;

– лопатка — 160-170 грн;

– ребра — 190-200 грн;

– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 130-250 грн.

– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

– товстолобик — 60-90 грн;

– карасі — 60-80 грн;

– лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 80-100 грн;

– судак — 180-250 грн;

– короп — «у середньому» 100-130 грн.

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